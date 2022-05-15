Yargı 32. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 32. bölümde Ne zamandır "tanık" olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 32. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 32. bölüm full izle PuhuTv!

YARGI 32. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 32. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştı. Yeni bölümde ise Adli tıptan beklenen sonuç çıkmıştır. Adli tıptan çıkan şok eden sonuç ne?



YARGI 32. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Ceylin ve Ilgaz artık pek çok konuda karşı karşıya gelmektedir. Ilgaz ise Serdar'ın peşindedir. Gerçeğin ortaya çıkması için elinden geleni yapar. Öte yandan beklenen sonuç çıkmıştır. Bu durumun Ceylin ile alakası ne? İşte Yargı 32. bölüm özeti...

Ceylin, karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir.

Ilgaz ise hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin'in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

PARS'TAN YEKTA'YA SUÇÜSTÜ!

Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suçüstü yakalanmıştır.

Ne zamandır "tanık" olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir.

Serdar'ın konuşmasıyla birlikte Zafer'in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.

Ilgaz ve Ceylin'in yoluna çıkan engel sadece ölüm tehlikesi değildir, Zafer'in ölümünün gölgesi hala üstlerindedir.

Acaba kendi seçimleriyle geldikleri ayrılık noktasında verecekleri karar ne olacaktır?

ILGAZ VE CEYLIN'IN BOŞANMA DAVASI GÖRÜLÜYOR!

Ceylin ve Ilgaz, boşanma davalarının görüleceği adliyeye birlikte girer. Sevdiklerinin vazgeçirme çabaları boşadır.

Hakime hem Ceylin'e, hem de Ilgaz'a emin olup olmadıklarını sorar. İkisi de kararlıdır ve evet derler.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.