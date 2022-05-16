15 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Yargı, Kibar Feyzo, Çok Güzel Hareketler 2, Recep İvedik 4, Adı Sevgi, Teşkilat ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 15 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 15 Mayıs reyting sıralaması

15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 TESKILAT (OZET) TRT 1

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ADI SEVGI ATV

9 RECEP IVEDIK 4 (T.S) FOX

10 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

Yargı 32. bölüm full izle!

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 RECEP IVEDIK 4 (T.S) FOX

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Adı Sevgi 10 bölüm full izle!

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 RECEP IVEDIK 4 (T.S) FOX

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV

10 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

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