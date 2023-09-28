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Dizi

Hudutsuz Sevda 2. Bölüm izle full HD! Hudutsuz Sevda dizisi 2. bölüm izle tek parça!

Hudutsuz Sevda dizisi 2. bölümüyle ekrana geliyor. Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu ise Bahadır Özdener'in yazdığı Fox Tv'nin iddialı dizisi Hudutsuz Sevda, geçtiğimiz hafta ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle ses getiren dizinin yeni bölümünde Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim intikam için harekete geçer. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemekl isteyenler için Hudutsuz Sevda 2. Bölüm izle full HD bağlantısı.

28 Eylül 2023 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Hudutsuz Sevda 2. Bölüm izle full HD! Hudutsuz Sevda dizisi 2. bölüm izle tek parça!
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Hudutsuz Sevda 2. Bölüm izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Dizinin başrollerinde; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda dizisi 2. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Hudutsuz Sevda 2. Bölüm izle full HD.

Hudutsız Sevda 2. bölümüyle Perşembe saat 20.00'de FOX TV'de!

HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM İZLE

HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Hudutsuz Sevda 2. Bölümde Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim'i ayakta tutan tek şey artık intikam ateşidir.

Halil İbrahim tek hedefi Letolardır ama Letolar Tarık'ın ölümünün acısını suçlu veya suçsuz herkesten çıkaracaklardır.

İyi niyeti daha da fazla ölüme sebep veren Zeynep ise ailesinin gaddarlığından kendini kurtarmaya çalışır.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

Deniz Can Aktaş

Miray Daner

Biran Damla Yılmaz

Esra Dermancıoğlu

Burak Sevinç

Asuman Dabak

Burak Sergen

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümleri Artvin'de çekildi.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.

Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep ( Miray Daner)'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümlerinin çekimleri Artvin'de yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

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