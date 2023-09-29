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Medya

28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda reyting sıralaması

28 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam ekranlarda; Dilek Taşı, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler ve MasterChef All Star seyirciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 28 Eylül reyting sonuçları

29 Eylül 2023 Cuma 09:34 - Güncelleme:
28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda reyting sıralaması
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28 Eylül reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz ve Fox TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, Star TV'de ise Organize İşler isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. TV8'de ise MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 28 Eylül 2023 reyting sonuçları

28 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Dilek Taşı, 3.sırada ise "Müge Anlı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Dilek Taşı" yer aldı.

Dilek Taşı 4. Bölüm izle tek parça!

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