28 Eylül reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam Kanal D'de Dilek Taşı, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz ve Fox TV'de Hudutsuz Sevda dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize, Star TV'de ise Organize İşler isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. TV8'de ise MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 28 Eylül 2023 reyting sonuçları



28 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen Dilek Taşı, 3.sırada ise "Müge Anlı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Aldatmak", 3.sırada "Dilek Taşı" yer aldı.

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