Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 15. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu Kendi Düşen Ağlamaz 15.böümde Alize, Serkan'ın davanın açıldığını öğrenmesin diye uğraşır. Ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 15. Bölüm izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 15. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi her perşembe TRT1'de...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 15. BÖLÜM ÖZET

Kendi Düşen Ağlamaz 15. Bölümde Alize, kendisine ulaşan tebligatla şok olmuştur. Şimdi uğraşması gereken bir başka sorun dava vardır. Aynı tebligat Serkan'a da gidecek ve işler iyice karışacak, hatta Serkan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bir yandan dava açılmasın diye uğraşırken şimdi bir de Serkan davanın gerçekten açıldığını öğrenmesin diye uğraşır. Ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Aileler tüm bu olan bitenden habersiz düğün hazırlığına son hız devam ederken şimdi Alize ve Serkan'ın çözmesi gereken başka bir problem daha vardır.

Ortadan kaybolan Adil'in peşine düşerler.