Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 27. bölüm ne zaman?

7 Ocak 2022 Cuma 18:05 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 18:05

Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası dizisinin son bölümüne Adnan'ın ölümü damga vurmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise Hande, hamileliğini kullanarak Ayşe'yi üzüyor... Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Atv'de olacak. Peki yeni bölüm ne zaman? İşte Kalp Yarası 27. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

KALP YARASI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölümünden sonra bir şok dalgası ile yüzleşir. Yaman intikam almak için harekete geçer. Diğer yandan Adnan beyin ölümü üzerindeki şüphe gün yüzüne çıkar. Ferit, babasının neden öldüğünü öğrenebilecek mi?

KALP YARASI 27. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kalp Yarası, 27. yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi günü Atv'de.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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