Kalp Yarası oyuncuları kimlerdir? Kalp Yarası konusu ve oyuncuları

27 Haziran 2021 Pazar 17:59 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 17:59

Kalp Yarası, Atv'de izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalp Yarası dizisi başarılı oyuncuları ve güçlü senaryosuyla ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gerçekleştiriliyor. Peki Kalp Yarası oyuncuları kimlerdir? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncuları

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Kap Yarası, Antakya'da iki ailenin bitmek bilmeyen çatışmasından sonra karşılarına Ferit ve Ayşe'nin tertemiz aşklarını konu alıyor.

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır.

Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur.

İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya'da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak 'Kalp Yarası', Ferit ve Ayşe'nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.



KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası, 28 Temmuz akşamı Atv'de başlıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Kemal Burak Alper