28 Haziran 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:00

Kalp Yarası 1. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Atv'nin yeni dizisi Kap Yarası, Antakya'da iki ailenin bitmek bilmeyen çatışmasından sonra karşılarına Ferit ve Ayşe'nin tertemiz aşklarını konu alıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor. Peki Kalp Yarası 1. bölümde neler olacak?Kakp Yarası izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 1. bölüm izle!

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği ve sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası, 28 Temmuz akşamı Atv'de başlıyor.

KALP YARASI 1. BÖLÜM İZLE

"Hazır mısın gelin hanım?"Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Kemal Burak Alper