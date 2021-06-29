29 Haziran 2021 Salı 09:46 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 09:46

Aşkın Tarifi 4. bölümüyle izleyenleri heyecanlandırdı. Yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi 4. bölümde Bir oyun olarak başlattığı hikayede yavaş yavaş fikri değişen Fırat gördükleri karşısında şaşkına döner. Naz ise Taylan ve Fırat arasında kalmıştır. Naz kalbini mi dinleyecek, yoksa vicdanına yenik düşüp aklını mı? İşte Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi 4. bölüm full izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Aşkın Tarifi 4.bölüm izle Youtube!

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Taylan'ın evlenme teklifi Naz'ın kafasını oldukça karıştırmıştır. Fırat'a olan hislerini de çözmeye çalışan Naz, hayatı için en doğru kararı vermeye çalışır.

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FULL İZLE (KANAL D)

Aşkın Tarifi 5. bölüm fragmanında Fırat, Naz'a isyan bayrağını açıyor!





Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşkın Tarifi 4. bölümde Taylan, Naz'ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynar.

Naz'la Fırat'ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz'ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürür. Fırat da Naz'ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine üzülür. Hiç planda olmayan bu sarılma, aslında Taylan'ın işini kolaylaştırmıştır.

Taylan, Naz'ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynar. Kebapçı, sonunda açılır. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden gelir.

Diğer yandan, Fırat ve Naz da git gide yakınlaşmaktadırlar. Fırat'ın Naz'la bu kadar yakın olması, Sultan'ı rahatsız eder ve Naz'ı Fırat'ın hayatından tamamen çıkarabilmek için, bir plan yapar.

Böylece, iki ailenin hiçbir anlamda birbirlerine denk olmadığını; Fırat ve Naz'a bizzat gösterecektir. Ancak Sultan'ın bu planı, onun düşündüğünün aksine; Fırat ve Naz'ı birbirlerine daha da yakınlaştırırken; ikili de Sultan'ın son kozundan habersizdir.

Fırat kadar, Naz da duygularını kontrol edemediğini anlamaya başlar. Onun karakterinde biri için, kontrolün elinden çıkması mümkün değildir.

Taylan'ın da onu vicdanından yakalamasıyla, Naz duyguları yerine aklıyla hareket eder. Ancak Fırat'ın son hamlesi ve üzerine yaşanacak beklenmedik gelişmeler, her şeye damgasını vuracaktır.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.