Ada Masalı 3. bölüm full izle! Ada Masalı 3. bölüm izle Puhutv!

29 Haziran 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 23:50

Ada Masalı 3. bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı'nın başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Ada Masalı 3. bölümde Çiçekler için İdil'le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz'la bir yolculukta bulur. Ada Masalı 3. bölüm izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 3. bölüm full izleme Youtube veya Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 3. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 3. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 3. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı 3. bölümde Haziran, Hakan'ı karşısında görünce çok şaşırır.

Hakan'ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran'ı zor durumda bırakır.

Bu sırada Eylül ve Adar'ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada'nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar.

Ada Masalı 3. Masalı Çiçekler için İdil'le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz'la bir yolculukta bulur.

Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz'ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir.

İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran'ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.