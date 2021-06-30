30 Haziran 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:31

Cam Tavanlar 4. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Show Tv'de yayınlanan yeni dizi Cam Tavanlar'ın başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Cam Tavanlar'ın 4. Bölümünde Cem ve Leyla arasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Youtube üzerinden Cam Tavanlar 4. bölüm full izleme linkine haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Cam Tavanlar 4. bölüm izle!

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Cam Tavanlar dizisi 4. bölümüyle 30 Haziran 2021 Çarşamba akşamı Show Tv'de ekrana geldi. Can Tavanlar 4. bölümde Leyla ve Cem mutfağın dondurucu kısmında mahsur kalır. mahsur kaldıkları yerden çıktıklarında hiçbir şey aynı olmayacaktır.

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜM ÖZETİ

Cam Tavanlar, 4. bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana geldi.

Cam Tavanlar 4. bölümde Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor...

Leyla, nihayet Cem'e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...,

CAM TAVANLAR KONUSU

Cam Tavanlar, Leyla'nın (Bensu Soral) kariyerinde şu an bulunduğu pozisyona gelmek için verdiği büyük çaba ve zorlu mücadelesinden kesitler sunarken, çalışkan ve gözü kara Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in (Kubilay Aka) izleyenleri ekran başına kilitleyecek rekabeti anlatılıyor.

Cam Tavanlar yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!