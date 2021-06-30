30 Haziran 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 23:47

Sen Çal Kapımı 43. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 43. bölüme Serkan'ın kararı damga vurdu. Serkan, baba olmaya hazır olmadığını söylüyor. Peki Serkan gerçekten böyle mi hissediyor? Bu durumda Eda, kızına ne diyecek? Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 43. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Sen Çal Kapımı 43. bölüm full izle!

SEN ÇAL KAPIMI 43. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 43. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 43. bölümde Kiraz'ın kızı olduğu gerçeğini kabullenemeyen Serkan, karar vermek için oradan uzaklaşır.

Serkan Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir.

Geri döndüğünde ise Eda'ya baba olmaya hazır olmadığını söyler.

Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur.

Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklayacaktır.

Eda, "Birazcık baba olmaya hazır olduğunu hissedersem Serkan'a baba olduğunu söyleyeceğim" der. Fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir.