29 Haziran 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 23:50

Baht Oyunu 3. bölümüyle izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer alıyor. Baht Oyunu 3. bölümde Bora, Ada'yı da dağ evine çağırır. Rüzgar ve Tuğçe'nin de gelmesiyle arada kalan Ada ne yapacak? Baht Oyunu 3. bölümü izlemek isteyenler için e Kanal D ve Youtube Baht Oyunu 3. bölüm izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 3. bölüm full İzle!

Baht Oyunu 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 3. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

BAHT OYUNU 3. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Tuğçe, Ada'ya Bora'dan bilgi sızdırması konusunda casusluk yapmasını ister. Ada duruma şaşırsa da olaylar diğerlerinin düşündükleri gibi gitmeyecektir.

BAHT OYUNU 3. BÖLÜM İZLE (KANALD)

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Baht oyunu 3. bölümde Tuğçe, Ada'dan, Bora'nın günlük planlarını kendisine bildirmesini, bir nevi ajanlık yapmasını ister.

Tuğçe'nin Bora'dan hoşlandığını anlayan Ada, bu teklifi kabul eder. Ardından konuyu Yasemin ve Selin'e açar ve onlardan aldığı akılla Tuğçe ile Bora'nın arasını yapmaya karar verir. Böylelikle Bora ve Tuğçe birlikte olacak, Rüzgar da kendisine geri dönecektir.

Ada işi bir adım ileriye götürerek Bora konusunda Tuğçe'ye akıl hocalığı yapmaya başlar.

Bora'nın yazı dizisi için kullandığı chat programına girerek ismini vermeden Bora ile sohbet etmesini söyler.

Tuğçe'nin yazışma konusunda pek iyi olmadığını fark eden Ada, Bora ile kendisi yazışır.

Karşısındaki gizemli kadının sohbetinden etkilenen Bora, yeni yazı dizisi için iyi bir malzeme bulduğunu düşünerek yazıştığı kişiyi yemeğe davet edince Tuğçe çok heyecanlanır.

Şirkette Tuğçe ve Ada'yı sıkı fıkı gören Rüzgar'ın şüpheleri ise doğru çıkar. Ada'nın yaptığı yazışmalar sayesinde Tuğçe, Bora'nın kendisine aşık olduğuna inanmaya başlar ve Bora ile baş başa kalmak için bir fotoğraf çekimi işini bahane ederek dağ evine gitmeyi teklif eder.

ADA, İKİ ATEŞ ARASINDA KALIYOR!

Bora, Ada'yı da dağ evine çağırır. Rüzgar ise Tuğçe ile yakın olabilmek için peşlerine takılınca ortalık fena karışacaktır.

'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...