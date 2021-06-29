29 Haziran 2021 Salı 23:46 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 23:46

Maraşlı dizisinin 24. bölümü Atv'de izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı Atv'de ekrana gelen Maraşlı dizisinin 24. bölümü izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Maraşlı 24. bölümde Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek mi? Maraşlı 24. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 24. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 24. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

MARAŞLI 24. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 24. bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitledi.

Maraşlı 24. bölümde; Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır.

Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar.

Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?