29 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Maraşlı, Şahsiyet, Baht Oyunu, Ada Masalı reytingleri

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:12 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:12

29 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Masterchef 2021, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 29 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Salı reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı? İşte 29 Haziran 2021 reyting sonuçları ve Salı yayınlanan dizi ve haber programlarının reyting sıralaması

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte reyting zirvesindeki yapımlar...

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Haziran 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralamasına göre en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:



Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 SURVIVOR TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 ADA MASALI STAR TV

5 BAHT OYUNU KANAL D

6 FOX ANA HABER FOX

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 CEKYA-INGILTERE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

10 ATV GUN ORTASI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 SURVIVOR TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 CEKYA-INGILTERE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ADA MASALI STAR TV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 BAHT OYUNU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATV GUN ORTASI ATV