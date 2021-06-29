28 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

29 Haziran 2021 Salı 09:14 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 09:14

28 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Masterchef 2021, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi ekrana geldi. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 28 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 28 Haziran 2021 reyting sonuçları, Kalp Yarası, Kahraman Babam, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki 28 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Total'de 1.sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 2. sırada ATV'de yayınlanan "Maraşlı", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Aşkın Tarifi", 3. sırada "Maraşlı" yer aldı.