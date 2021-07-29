29 Temmuz 2021 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:15

Kefaret 35. bölümüyle final yaparak son kez izleyici karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret 35. bölümde Arzu, sürpriz bir şekilde Zeynep'in kapısını çalar. Zeynep'ten af dileyen Arzu, bebeğini doğurur. Zeynep'ten ise tek bir isteği vardır.... Kefaret 35. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 35.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....

KEFARET 35. BÖLÜM FULL İZLE (KEFARET FİNAL BÖLÜMÜ)

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Kefaret dizisi final bölümüyle son kez FOX Tv ekranlarında yayınlandı.

KEFARET FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 29 Temmuz 2021 Perşembe akşamı yayınlanan final bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Arzu, Zeynep'e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başlar. Zeynep'in yanında bebeğini kucağına alan Arzu, zamanı kalmadığını söyleyerek Zeynep'ten af diler. Arzu ölecek mi?

Kefaret 35. bölümde Zeynep mide bulantılarından şüphelenerek test yaptırır ve hamile olduğunu öğrenir. Sinan ise bir operasyon için yola çıkar.

Sinan operasyonda ağır yaralanır, ölüm döşeğindeyken Zeynep yanına gider. Zeynep, Sinan'a bir bebekleri olacağını söyleyebilecek mi?

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