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Medya

29 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları: Kefaret, Seksenler ve Kazara Aşk reyting sıralaması

29 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Masterchef Türkiye 2021, Kazara Aşk, Seksenler, Düğüm Salonu ve Kefaret final bölümüyle ekrana geldi. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 29 Temmuz 2021 reyting sonuçlarına göre Perşembe reyting sıralaması

30 Temmuz 2021 Cuma 09:36 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:36
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı Star Tv'de Kazara Aşk, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Fındıkkıran ve Dört Diyar, Show Tv'de Düğüm Salonu, Kanal D'de Jason Bourne, TRT1'de Seksenler, FOX Tv'de Kefaret final bölümü izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 29 Temmuz 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 29 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

29 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - FOX ANA HABER

2 - ORTA DİREK ŞABAN

3 - SEKSENLER

4 - NASİPSE OLUR

5 - ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - FOX ANA HABER

2 - SEKSENLER

3 - PETROCUB SİVASSPOR MAÇI

4 - AŞK-I MEMNU

5 - SİYAH GİYEN ADAMLAR

Kefaret final bölümü izle!

Kazara Aşk 5. bölüm izle!

Cam Tavanlar 7. bölüm full izle!

Sen Çal Kapımı 46. bölüm izle!

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