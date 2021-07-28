28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:00

Cam Tavanlar 7. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek sahnelerle geliyor. 8. bölümüyle final yapacak olan dizi son bölümüyle haftaya Show Tv ekranlarında olacak. Show Tv'nin romantik dizisi Cam Tavanlar 7. bölümde Haldun tehlikeli bir oyun çeviriyor. Cem ve Leyla'nın aşkı her şeyin üstesinden gelmeye yetecek mi? Cam Tavanlar 7. bölümü izlemek isteyenler için Show Tv Cam Tavanlar 7. bölüm full izleme linki sizlerle...

Cam Tavanlar, 7. bölümüyle 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ekrana geldi. Peki Cam Tavanlar'ın 7. Bölümünde neler olacak? Cam Tavanlar 7. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

CAM TAVANLAR 7. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Cam Tavanlar' ismini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alıyor.

Show Tv'de yayınlanan yeni dizi Cam Tavanlar'ın başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.

CAM TAVANLAR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Cam Tavanlar 7. bölümde doludizgin aşk var! Geçmişten gelen yanlış anlaşılma çözülüyor; Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor.

İki âşık, kaçırdıkları yıllara inat bulutların üzerine çıkıyor; her anları aşkla dolup taşıyor.

Peki, Suna boş durur mu? Cem'i yeniden kazanmak için kolları sıvıyor.

Diğer taraftan Haldun tehlikeli bir oyun çeviriyor. Ama Cem ve Leyla'nın aşkı çelik gibi güçlü... Bakalım aşkın gücü her şeyin üstesinden gelmeye yetecek mi?

CAM TAVANLAR FİNAL YAPIYOR!

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ancak beklenen reytinglere ulaşamayan Cam Tavanlar dizisi için final kararı alındı. 8. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Cam Tavanlar'ın başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka da Instagram hesaplarından peş peşe veda paylaşımları yaptı.

Cam Tavanlar dizisi, yayınlanacak olan final bölümüyle Ağustos'un 4'ünde son kez izleyenlerinin karşısına çıkacak.