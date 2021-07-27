27 Temmuz 2021 Salı 23:43 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 23:43

Ada Masalı, 6. bölüm izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 6. Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır. Otelde ise işler sarpasarar. Bütün olup bitenin arasında Poyraz, Haziran'a açılacak mı? Ada Masalı 6. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 6. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 6. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 6. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Star'ın sevilen dizisi 'Ada Masalı'nın 27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlanan yeni bölümünde Poyraz'ın Haziran'ı kampa davet etmesi ve kampta yakınlaştıkları anlar dikkat çekti.

ADA MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ada Masalı 6. bölümde Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır.

Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır.

Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur.

Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar.

Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir.

Poyraz'ın babaannesi Aliye'nin Haziran'ın itirafını duyduğunu söylemesinin ardından Poyraz'la Haziran'ın ilişkisinin nasıl değişeceği bilinmezken, Poyraz'ın Haziran'ı kampa davet etmesi ve Haziran'ın İdil'in gideceğini duymasıyla teklifi kabul etmesi işleri daha da karıştıracak.

Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır. Poyraz, gittikleri kampta Haziran'a duygularını açmaya karar verirken, aralarında neler yaşanacağı merakla beklenecek.

ADA MASALI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler.

Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir.

Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi... O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir.

Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda; İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.