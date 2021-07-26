26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:17 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:17

Kalp Yarası 4. bölüm, izleyenleri ekran başına kilitleyecek olaylarla Atv'de seyirci karşısına karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası 4. bölüme Hande'nin "Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?' sözü damga vurdu. Süreç Film tarafından yapımcılığı Üstlenilen dizinin genel hikayesi aslında Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası 4. bölümü izlemek isteyenler için Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası 4. bölüm full izle Youtube!

KALP YARASI 4. BÖLÜM İZLE ATV!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Kalp Yarası'nın başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 4. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI 5. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası 4. bölümüyle, 26 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı Atv'de ekrana geldi.

Kalp Yarası 4. bölümde Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI KONUSU

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ferit), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül), İnanç Konukçu (Sinan), Rıza Akın (Hüseyin), Nail Kırmızıgül (İhsan), Melih Çardak (Sadık), Yonca Şahinbaş (Vedia), Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Kemal Burak Alper