26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:27

Kahraman Babam final bölümü izleyenleri şaşırtan sahnelerle son kez ekrana geliyor. Show Tv ekranlarında ilk yayınlandığında "Kırmızı Kamyon" adı ile ekrana gelen dizi, ilk bölüm sonrası ismini değiştirerek Kahraman Babam adıyla yayınlandı. Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen dizi final yaptı. Saat 20.00'da başlayacak olan Kahraman Babam 8. bölümü izlemek isteyenler için Kahraman Babam final bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor.

KAHRAMAN BABAM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Kahraman Babam dizisinin 8. bölümünde Uğur karısının katillerinin peşinde atılacak son bir adımı kalmıştır artık. Bir kıvılcım ile başladığı yolculuğu büyük bir yangın olup daha kimleri yutacaktır?

Yoksa tüm yangınları ustaca söndüren Uğur bu yangını da bertaraf etmeyi başaracak mıdır? Tünelin ucundaki ışığı görünce daima ileriyi seçen Uğur'u tünelin sonunda bekleyen şey nedir?

Kahraman Babam final bölümünde Ömrüm'ün velayet davasında zora düşen Yonca'yı büyük bir açmaz beklemektedir. Mesleki olarak bir karar vermesi gereken Yonca, tüm duygusallığını bir kenara alarak bir karar vermek zorundadır artık. Bir yanda abisi ve yeni ayrıldığı ilişkisi diğer yanda kızının davasında beraber yol yürüdükleri Uğur...

Kardeşinin intikamı için Uğur ile birlikte yol almaya razı olan Cem'i sıkıntılı günler beklemektedir. Gururundan düşen burnunun üzerine basan Cem, Ömrüm ve Ömrüm'ün mutluluğu için kendi hayatını ıska geçecektir.

Yıllardır kurduğu ustalıklı tezgah yıkılan Yavuz, iyiden iyiye köşeye sıkışmıştır. Bu sıkışmışlık onu tahmin edilemez bir hale getirmiştir. Yavuz büyük kararlar almanın arifesinde kendini yeniden var etmek için Uğur ile karşı karşıya gelir.