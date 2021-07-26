26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:45

Aşkın Tarifi 7. bölüm izleyenleriyle buluşuyor. Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 7. bölümde Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır. Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek mi? Aşkın Tarifi 7. bölüm full izle!

AŞKIN TARİFİ 7. BÖLÜM FULL İZLE!

Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı Aşkın Tarifi 7. bölümde

Kanal D'nin sevilen dizisi Aşkın Tarifi 7. bölümde Naz'ın, Fırat'ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz'ın Fırat'la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz'ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulur.

Böylece, Taylan'ı da alt edebilecektir. Taylan da Fırat'a karşı boş durmaz. O da Feza'yı kendi safına çekerek, Fırat'tan habersiz, ona karşı bir atağa geçer. Taylan'ın Feza'yı kullanarak kurduğu plan, iki taraf arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olacaktır.

Üstelik Taylan'ın kariyerini tazelemek için yaptığı başka plan da yine Fırat'la yollarının kesişmesine sebep olur.

Fırat'ın planındaki bir son dakika gelişmesi, Naz'la Fırat'ın arasını biraz da olsa yumuşatır. Ancak, Naz'ın Fırat hakkında öğreneceği bir bilgi, Naz'ın Fırat'a karşı olan duygularını tekrardan sorgulamasına neden olacaktır.

Naz, her şeye rağmen Fırat'a güvenebilecek midir? Fırat'ı bekleyen sürpriz nedir?

Aşkın Tarifi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de...