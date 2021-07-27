Reyting sonuçları 26 Temmuz 2021 Pazartesi: Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Kalp Yarası reyting sıralaması

27 Temmuz 2021 Salı 09:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 09:18

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, Kalp Yarası, Show Tv'de Kahraman Babam (final bölümü), Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX Tv'de Şef Akademi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 26 Temmuz 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte Reyting sonuçları 26 Temmuz 2021 Pazartesi.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı sıraya yerleşti? İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

26 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

2 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

3 KAHRAMAN BABAM SHOW TV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 KALP YARASI OZEL ATV

7 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

8 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) FOX

9 HABER ONU SHOW TV

10 hava durumu KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

2 DOKTOR CIVANIM (T.S) FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

5 HABABAM SINIFI MERHABA (T.S) FOX

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 RECEP IVEDIK 6 (T.S) (TKR) TV8

8 SICAK GELISME KANAL D

9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Kalp Yarası 4. bölüm izle!

Aşkın Tarifi 7. bölüm izle!

Kahraman Babam 8. bölüm izle!