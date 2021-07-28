28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:51

Sen Çal Kapımı 46. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 46. bölümde Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır. Bu işin sonunda Eda ve Serkan arasında bazı sırlar açığa kavuşacaktır. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 46. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Sen Çal Kapımı 46. bölüm full izle!

SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde çok önemli gelişmeler yaşanacak. Romantik komedi türündeki dizinin yeni bölümünde Serkan ve Eda kızları Kiraz'ın okula girebilmesi için tatlı bir yarışa giriyor. İşte Sen Çal Kapımı 46. bölümde yaşananlar.

SEN ÇAL KAPIMI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 46. bölümde Aydan, Serkan'ın Kemal'in oğlu olduğu gerçeğini ikisine birden söylemeye hazırlanıyor.

Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır.

Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir.

Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur.

Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır...

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor.

Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmez.