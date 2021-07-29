28 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar, Dünya Hali reyting sıralaması

29 Temmuz 2021 Perşembe 10:33 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:33

28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Masterchef Türkiye 2021, Dünya Hali, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Transformers ekrana geldi. Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 28 Temmuz 2021 reyting sonuçlarına göre Çarşamba reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Yol Arkadaşım 2 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SEN ÇAL KAPIMI FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV

5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR

6 DUNYA HALI TRT 1

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D

10 RAMPAGE BUYUK YIKIM (Y.S) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR TV

4 DUNYA HALI TRT 1

5 FENERBAHCE-ZWOLLE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TRT SPOR

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

8 HAALAND GOLLER (TKR) TRT SPOR

9 TRANSFORMERS AYIN KARANLIK YUZU (Y.S) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

Dünya Hali ilk bölüm izle tek parça!

Sen Çal Kapımı 46. son bölüm izle!

Ada Masalı 6. bölüm izle Puhutv!

Cam Tavanlar 7. bölüm izle!

Baht Oyunu 6.bölüm izle!