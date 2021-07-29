29 Temmuz 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:45

Kazara Aşk dizisi 5. bölümüyle Star'da izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 5. bölümde Şimal ve Civan boşanmaya karar verir. Civan, Şimal'le sahte evliliğini bitirmenin yanında, herkese aslında Nazlı ile evli olduğunu da açıklamak ister. Ancak beklenmedik olaylar gelişir. Kazara Aşk 5. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk 5. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 5. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Star'ın yeni dizisi 'Kazara Aşk', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi.

Star Tv'de yayınlanan Kazara Aşk 5. bölümde Tahsin'in şirketi, ilk torunu veren oğluna devredeceğini açıklaması Civan ve Okan'ı büyük bir telaşa düşürür. Zira Civan'ın Şimal'i eve döndürmesi, Okan'ın da yaşadığı talihsizlikten sonra bir an önce iyileşmenin bir yolunu bulması gerekiyordur.

Civan, Şimal'i oyunlarını sürdürmek için ikna etmenin yollarının ararken, Şimal ise, babasının geçirdiği rahatsızlığın ve aile evlerini kaybetmenin üzüntüsü içindedir...

Hazır eline fırsat geçmişken bu yalan evliliği bitirmeye de kararlıdır... Kenan'a istediği şansı verecek, yeni ve temiz bir başlangıç yapacaktır...

Elbette Şimal'in bu kararı Civan'ı büyük bir paniğe sürükler... Şirketi kaybetme ihtimali yetmezmiş gibi babasının ve ailelerin gözünde de kabahatli görünüyordur.

Hem onların gözünde kendini temize çıkarmak hem de Şimal'in evlilik oyununu sürdürmeyi kabul etmesi için türlü yollara başvurur. Hiçbir çabası karşılık bulmayınca sonunda o da pes eder.

Şimal'le sahte evliliğini bitirmenin yanında, herkese aslında Nazlı ile evli olduğunu da açıklamaya karar verir. Ancak sonrasında olanlar kahramanlarımızın aldığı kararları alt üst edecek, Şimal ve Civan kendilerini hemen almaları gereken yeni kararların eşiğinde bulacaktır...

'Kazara Aşk', güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle her perşembe Star'da...