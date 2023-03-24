Kızılcık Şerbeti dizisi 20. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti 20. Bölümde Kızılcık Şerbeti'nin 20. Bölümünde Nursema'nın ailesini İbrahim'in evinde toplayıp tüm gerçekleri açıkladığı anlar damgasını vururken, "Senin gibi bir annem yok benim!" haykırışı herkesi şoke ediyor. Fatih, İbrahim'e saldırırken iki aile arasında büyük olay çıkıyor. Nursema'nın bu hamlesinin ardından neler yaşanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kızılcık Şerbeti 20. bölüm izle tek parça!

KIZILCIK ŞERBETİ 20. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi.

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de...

KIZILCIK ŞERBETİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Show Tv'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti 20. Bölümde; Alev ve Abdullah'ın konuşması Sönmez'in eve gelmesiyle yarım kalsa da Sönmez, Abdullah'ı Alev'in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur.

Konuyu önce Kıvılcım'a açar ama içi yine rahat etmez ve Abdullah'a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır. Nursema, Alev'in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim'in ailesi Pembelere hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Nilay tesadüfen yolda İbrahim'i görür ancak kimseyi buna inandıramaz.

Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşıyor olsalar da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım'ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer'e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir.



Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner. Ve büyük bombayı kendi ailesini de çağırdığı bir yemekte patlatır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00'de Show TV'de.