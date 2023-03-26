Ego, 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde inanılmaz bir başarı elde eden EGO'nun yeni bölümünde neler yaşandığı ise büyük bir merakla takip ediliyor. FOX TV'nin yeni dizisi Ego'nun 6. bölümünde Erhan, Elif'e olan hırsıyla Sibel'e gider. Erhan'ın niyetini anlayan Sibel ona hiç beklemediği bir cevap verir. Ego 6. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ego 6. bölüm full izle FOX Tv!

EGO 6. BÖLÜM İZLE!



Yapımımını Pastel Film'in üstlendiği, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ile Tuna Görgün'ün yazdığı "Ego" dizisi her Pazar saat 20.00'de FOX TV'de!

Elif'in Tuncay'dan çocuk beklediğini öğrenen Erhan yıkılmıştır. Elif'e olan hırsıyla Sibel'e gider.

Erhan'ın niyetini anlayan Sibel ona hiç beklemediği bir cevap verir.

Erhan, öfke ve hayal kırıklığıyla çıktığı anlaşmalı evlilik yolunda, gerçek duygularıyla yüzleşir.

Sibel, Erhan'la Elif'in arasının iyice açılmasından memnundur. Elif'i düğününe davet ederken, başına geleceklerden habersizdir.

EGO'NUN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?



EGO son bölümde; üst üste aldığı darbeler yüzünden herkesten uzaklaşan Erhan, her şeyle bağını kesmek üzeredir.

Fakat beklediğinin aksine Sibel'in ondan uzaklaşması kolay olmayacaktır.

Jazabel'i geri almak isteyen Sibel'in kafasında bazı planlar vardır. Bu planları gerçekleştirebilmek adına Erhan'a yeni bir teklif ile gider.

Erhan'ın arası ise Elif ile tamamen açılmıştır. Bunu göz önünde bulundurduğunda Sibel'in teklifini kabul etmek ona cazip gelmiştir.

Diğer yandan bu durumu beklemeyen Elif, başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmıştır. Karman çorman olan hayatına yardım eli uzatacak kişi ise Tuncay'dır.

Ego dizisinin oyuncuları arasında; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü yer alıyor.