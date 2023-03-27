26 Mart reyting sonuçları: Teşkilat, Yargı, Ego dizi reytingleri nasıl şekillendi?

26 Mart reyting sonuçları: Pazar Kanal D'de Yargı dizisi ekrana gelirken, ATV'de 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması seyirciyle buluştu. Star Tv'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 izleyenleri kahkahaya boğarken, TRT1'de Teşkilat, Fox TV'de EGO, Show TV'de Güzel Günler dizisi ekrana geldi. Ayrıca TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 26 Mart 2023 reyting sonuçları



26 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



26 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de listenin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Ego dizisi yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

26 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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