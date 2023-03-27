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Dizi

Yasak Elma 169. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 169. bölüm izle kesintisiz!

Yasak Elma dizisi, 169. bölümüyle izleyiciye eğlenceli ve gergin anlar yaşattı. Sıradışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yasak Elma 169. bölümde Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan'la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 169. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yasak Elma 169. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve son bölüm özeti

27 Mart 2023 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Yasak Elma 169. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 169. bölüm izle kesintisiz!
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Yasak Elma, 169. bölümü ile izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Komedi, aşk, ihtiras ve ihanet dolu dizide büyük finale son 10 bölüm kaldı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Murat Aygen'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Yıldız ile Doğan yeniden evleniyor. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 169. bölümde Julia, Doğan'ı Yıldız'a karşı doldurmak için harekete geçer. İşte Yasak Elma 169. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 169. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 169. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 169. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Yıldız, Julia ve Doğan'ı birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Doğan masumiyetini ispat etmeye çalışır. Doğan Ata ve Yıldız arkadaşlığından hoşlanmaz. Kumru ve Selim birlikteliği gizli bir şekilde devam ederken, Kumru'nun Selim'e yaptığı ziyaret ilişkilerinin gidişatı için bomba etkisi yaratacak olaylara gebedir.

Yasak Elma'nın 169. bölümünde ise Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan'la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Bunu duyan Julia, Doğan'ı Yıldız'a karşı doldurmak için harekete geçer.

Ender, Julia'nın ona verdiği sözü tutmaması üzerine Julia'dan intikam almak için kolları sıvar.

YASAK ELMA OYUNCULARI

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda; Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Şevval Sam (Ender Çelebi)

Eda Ece (Yıldız Yıldırım)

Biran Damla Yılmaz (Kumru Yıldırım)

Murat Aygen (Doğan Yıldırım)

Melisa Doğu (Asuman)

Barış Aytaç (Caner Çelebi)

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir)

Şebnem Dönmez (Handan Kılıç)

Vildan Vatansever (Aysel)

Bahtiyar Memili (Sedai)

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