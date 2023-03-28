27 Mart reyting sonuçları 2023: Yasak Elma, Veda Mektubu, Ömer reyting sıralaması

27 Mart reyting sonuçları: Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, FOX TV'de ise Yasak Elma isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Peki, en çok ne izlendi? İşte 27 Mart 2023 reyting sonuçları



27 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

ABC seyirci grubunda birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

27 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.