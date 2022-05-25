Kuruluş Osman 95. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Osman Bey'in "Atılacak tek bir okumuz var; Yenişehir..." sözü damga vurdu. Kuruluş Osman 95. bölümde Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru Moğol Komutanı ile ittifak kuracaktır. Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 95.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 95. SON BÖLÜM İZLE!



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 95. bölümde Osman Bey, Yenişehir'i almak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 95.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 95. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 95. bölümünde İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi.

İnegöl'ün fethi sonrası Kayı obasında herkesin yüzü güldü.

Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.

İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı.

Osman Bey yeni hedefini belirlerken yeni düşmanlarını da ortaya çıkardı.

OSMAN BEY ARTIK BITINYA'DA HAKIM GÜÇTÜR

İnegöl'ün fethi Anadolu ve Kostantiniyye'de büyük ses getirmiştir.

Osman Bey artık Bitinya'da iyice hakim güç olmuştur. Şimdi sırada Bursa vardır. Osman Bey, Bursa'ya giden yolu açmak için nasıl bir yol izleyecektir?

OSMAN BEY'E KARŞI YENI ŞER CEPHESI

Osman Bey, topraklarını genişlettikçe düşmanlar da artmıştır. İnegöl'ün fethiyle iyice tedirgin olan Kostantiniyye kendi varlığını artık tehlikede görmektedir.

Osman Bey'e karşı güçlü bir ordu kurmaya hazırlanan Bizans İmparatoru bir yandan da Osman Bey'e karşı yeni bir şer ittifakı kurmaya başlamıştır. Bu ittifakın en büyük parçası Moğol Komutanı Cebe olacaktır.

Cebe, Osman Bey'e karşı olan şer ittifakını güçlendirecek bir müttefik olarak uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e nasıl bir oyun kurma hazırlığındadır.

Turgut Alp ve alpları, ormanlık alanda tuzağa düşer. Turgut Alp göğsüne gelen okla yaralanır.

Osman Bey'in karşısına çıkan Cebe kim? Turgut Alp öldü mü?

BARKIN'IN YENI HAMLESI

Üstat Arius'un öğrencisi olan Barkın'ın, İnegöl'ün fethiyle Osman Bey'e olan düşmanlığı yeni bir boyut kazanacaktır. Sinsice büyüyen bu düşmanlıkta Barkın'ın yeni hamlesi ne olacaktır?

Osman Bey'in, İnegöl'ün fethini sindiremeyen düşmanları İnegöl ahalisinin huzurunu kaçırmak için hamleler yapmaktadır. Osman Bey bu hamleleri nasıl bertaraf edecektir?

ÇOBANOĞLU ALI BEY KAYI OBASINA GELIYOR

Osman Bey'in fütühat haberini alan Çobanoğlu beyi Ali Bey, oğlu Mustafa ve Atabey Ahmet'le beraber Osman'ın fethini kutlamak ve yanında olduklarını göstermek için Kayı Obasına gelmektedirler.

Osman Bey'le, Ali Bey'in arasını açmak isteyen Barkın, Romanos ve Cebe nasıl bir oyun içinde olacaktır.

Osman Bey, kendisine karşı kurulan ittifaka karşı nasıl bir önlem alacaktır?

BALA HATUN'UN HASTALIĞI

İnegöl'ün fethine bacıyanları talimle hazırlayan Bala Hatun, yorgun düşmüştür.

Kayı Obasına dönen Osman Bey, oğlu Alâeddin'den Bala Hatun'un otağda olduğu ve pek iyi görünmediği haberini almıştır.

Bala Hatun'un hastalığı da günden güne artar. Kayı obasında moralleri bozan bu durum şehzadeleri de etkiler.

Bala Hatun hasta mıdır? Yoksa bu hastalık büyük bir müjdenin işareti midir?