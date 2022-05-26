Camdaki Kız 44. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 44. bölümde Muzo, Kayınvalidesi Pervin ile birlikte Pera'yı da alıp ailesinini evine gider. Gülcihan hanım ise Muzo'ya Pervin ve Rafet hakkındaki gerçeği açıklamaya karar verir. Muzo gerçeği öğrenecek mi? Hayri Nalan'ı yalnız bırakıp gidecek mi? Camdaki Kız 44. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 44. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 44. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 44. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 44. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın 44. bölümünde; Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır.

Feride'nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan, annesine bundan sonra hiçbir şeyin hesabını vermemeye karar verir.

Koroğlu Holding'ten ayrılıp Cavit ile iş kurmayı planlayan Selen ise, Muzo'nun sert tepkisiyle karşılaşır.

Rafet, Pervin tarafından köşeye sıkıştırılınca ne yapacağını bilemez.

Geçmişini geride bırakmaya çalışan Nalan, hem Feride'nin konaktan ayrılacağı, hem de Hayri'nin memleketine döneceği haberleriyle sarsılır.

Feride, yardımcısı ile birlikte gideceğini Nalan'a söyler.

Bir başka giden kişi ise, Hayri'dir. Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Bu, zamansız gidiş Nalan'ı düşündürmektedir.

Hayri Nalan'ı yalnız bırakacak mı?

Diğer yandan Muzo, Kayınvalidesi Pervin ile birlikte Pera'yı da alıp ailesinini evine gider. Gülcihan hanım ise Muzo'ya Pervin ve Rafet hakkındaki gerçeği açıklamaya karar verir. Muzo gerçeği öğrenecek mi