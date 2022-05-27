26 Mayıs 2022 reyting sonuçları belli oldu mu? Camdaki Kız, Mahkum, Survivor reyting sıralaması

26 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Kaçış Planı 3, FOX Tv'de Mahkum, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 26 Mayıs reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 26 Mayıs reyting sıralaması

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Mahkum aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız , ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.