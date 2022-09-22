Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler?

Kuruluş Osman yeni sezon bölümü için meraklı bekleyiş devam ediyor. Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman hayranları yeni bölüm tarihini araştırmaya koyuldu. Çarşamba akşamları Atv'de ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı isimler dahil oldu. Buna göre Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon çekimleri hızla devam ediyor.

Yeni sezonda yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz belli değil. Bozdağ Film imzalı dizinin Ekim ayında ekranlarda olması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

İşte Kuruluş Osman'a yeni sezonda dahil olan oyuncular:

Hakan Yılmaz

İpek Karapınar

Nihat Altınkaya



Deniz Hamzaoğlu



Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer.

