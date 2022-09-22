İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3665
  • EURO
    18,1895
  • ALTIN
    984.679
  • BIST100
    3285.62
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler?
Dizi

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 4. sezon kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Peki Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte yeni sezonda Kuruluş Osman'a katılan oyuncular

22 Eylül 2022 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Kuruluş Osman yeni sezon bölümü için meraklı bekleyiş devam ediyor. Dizilerin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman hayranları yeni bölüm tarihini araştırmaya koyuldu. Çarşamba akşamları Atv'de ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosuna başarılı isimler dahil oldu. Buna göre Kuruluş Osman'a yeni katılan oyuncular kimler? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İşte

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon çekimleri hızla devam ediyor.

Yeni sezonda yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz belli değil. Bozdağ Film imzalı dizinin Ekim ayında ekranlarda olması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLER?

Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

İşte Kuruluş Osman'a yeni sezonda dahil olan oyuncular:

Hakan Yılmaz

İpek Karapınar

Nihat Altınkaya

Deniz Hamzaoğlu

Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.