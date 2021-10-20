20 Ekim 2021 Çarşamba 11:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:52

Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı, son bölümü izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşananlar izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Dizinin finalinde Gülben, Han ve Safiye'nin Esat'a emirvaki yaparak kendi apartmanlarında bir ev ayarlamaları herkesi şaşırttı. Bu finalin ardından yeni bölümde neler yaşanacağı heyecan içerisinde beklenmeye başlandı. Peki Masumlar Apartmanı 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar ve son bölüm özeti.

MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1'in sevilen psikolojik dizisi Masumlar Apartmanı'nın 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı'nın 44. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.





Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Gülben ve Esat'ın evlenince oturmaları için hazırladıkları ev, Esat'ı çaresizliğe sürükledi. Yeni bölümde Esat'ın bu konuda ne yapacağı ise heyecanla bekleniyor. İşte son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.