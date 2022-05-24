Masumlar Apartmanı 71. bölümüyle izleyenlerine veda etti. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın final bölümünde Safiye, Gülben, Han ve Neriman'ın yaşamlarına nasıl devam edeceği gözler önüne serilecek. Masumlar Apartmanı 71. Bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Masumlar Apartmanı final bölümü izle full HD tek parça!

MASUMLAR APARTMANI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE (71. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı, final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi final bölümüyle ekrana geldi.

MASUMLAR APARTMANI 71. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT1'in gerçek hayattan uyarlanan dizisi Masumlar Apartmanı'nın final bölümünde Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir.

Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar.

Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

MASUMLAR APARTMANI NEDEN FİNAL YAPTI?

İlk sezonunda hiç bir rakibi olmayan Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonunda Destan; Üç Kız Kardeş ve Baba dizilerinin yayın hayatına başlaması ile 13 reytingden 3 reytinge kadar düşmüştü. Bu düşüşün ardından Kanal yönetimi, dizi için final kararı aldı.