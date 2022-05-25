24 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Dangal, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 24 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 24 Mayıs reyting sıralaması

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç kızkardeş , ikinciliği Survivor All Star , üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Haber , ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star , ikinci sırada Üç kızkardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.