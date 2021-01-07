07 Ocak 2021 Perşembe 23:40 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:40

Mucize Doktor 44. bölüm Perşembe akşamı FOX Tv'de ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor 44. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Mucize Doktor 44. bölümde; Ferman, Tanju'dan hastane'nin ilk yüz nakli vakasını alır. Ferman bu vaka ile ekibini deneyecektir. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor 44. bölüm full izleme linki.

MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 44. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 44. bölümde; Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır.

Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali’ye kendi vakasını verir. İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo’nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz.

Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır?

Öte yandan Ferman'ın önüne gelen vaka ile hastanede bir ilk gerçekleştirilecektir. Yüz nakli yapmasını isteyen Tanju, Ferman'dan çocukları çarpıştırmasını ister.

Ali'nin ev arkadaşı olarak aldığı kız ise başına büyük belalar açacaktır. li'nin manevi babası Adil Erinç ise onu bu kızdan kurtarmanın yollarını aramaktadır.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!