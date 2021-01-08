08 Ocak 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 12:50

Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım 6. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimlerin yer aldığı Sol Yanım 6. bölümde Serra’nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim’in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim, Serra’yı barışmaya nasıl ikna edecek? İşte kaçıranlar için Sol Yanım 6. bölüm izleme sayfası. Sol Yanım 6. bölüm tek parça Star Tv!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM 6. BÖLÜM İZLE STAR TV

Sol yanım 6. bölümde; Selim, Serra’yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik’in Ali’yle işbirliği nelere mal olacak? Asena’nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak’ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra’nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim’in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik’in girişimlerine aldırış etmeden Serra’yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim’e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim’in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Sol Yanım 6. bölümde; Asena, Barış’la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan’ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali’nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra’yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım’ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik’in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SOL YANIM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak’ın başına bela açan Barbar, Selim’e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan’ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena’nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

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