Alev Alev 9. bölüm izle! Alev Alev 9. bölüm Puhu Tv!

07 Ocak 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 20:50

Alev Alev 9. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Alev Alev 9. bölümde; Cemre Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar. Peki Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 9. bölüm izlemek isteyenler için Puhu Tv full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Alev Alev 9. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 9. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 9. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV 9. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 9. bölümde Cemre Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır.

Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir.

Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir.

ÇELEBİ'NİN BÜYÜK OYUNU

Alev Alev’inönceki bölümünde; Bir umut hastaneye koşan Cemre kötü haberle karşılaşıyor. Akli dengesinin yerinde olmadığının raporunu alan Cemre başhekimin toplantısını basıp hesap soruyor ama Çelebi’nin yepyeni bir oyunu ile karşılaşıyor.

Çelebi’nin son hamlesi sonrası iyice yıkılan Cemre’ye Rüya ve Ömer destek çıkmak isterken büyük bir darbe daha geliyor. Kapıya polis ve ambulansla dayanan Çelebi, Cemre’ye iki seçenek sunuyor; ya ambulans ile kliniğe gidecek ya da beraber eve gidecekler.

ÖMER VE RÜYA

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Alev Alev’in 9. Bölümünde; Ozan’a içini döken Ömer daha sonra eline tokayı da alıp Rüya’nın kaldığı eve gidiyor. Ömer’i gören Rüya kısa bir an mutlu olsa da gittiğini görünce yine yüzü düşüyor ve hemen peşinden koşuyor. Rüya’nın karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Ömer bir yemek için söz istiyor.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

ALİ HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR

Artık bir şeyler döndüğünden emin olan Ali hemen eve dönüp Çiçek’i zorlamaya başlıyor. Yüzünü sevdiği adamdan saklamaya çalışan Çiçek sonunda dayanamayıp yüzünü açtırıyor. Ali gördüğü manzara karşısında şok olurken Çiçek ise gözyaşlarını tutamıyor.

Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.