08 Ocak 2021 Cuma 23:48 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 23:48

Akrep 5. bölüm Star Tv'de yayınlandı. Star TV'nin yeni dizisi Akrep 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip ediliyor. Akrep 5. bölümde; Ferda’nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Akrep 5.bölüm tek parça izle!

Star TV'nin yeni dizisi Akrep, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı dizide, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alıyor.

AKREP 5. BÖLÜM İZLE

Akrep 5. bölümde; Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve’yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan’ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.

Ferda’nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda’nın intiharının nedeni Şahin ve Duru’nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek’le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.

Perihan’ın yeni kurduğu oyunu çözmeye çalışan Fikret, Ferda ile de artık karşı cephelerdedir! Evin içinde gerilim bir türlü bitmezken, Fikret Selma’yı akşam yemeğine eve getirecektir. Aile sofrası gün geçtikçe kalabalıklaşan evde, gençlerin kafası gelen misafir ile iyice karışacaktır.

Ferda’nın telefonunu ele geçirmek isteyen Fikret, telefonda bulunan fotoğrafları silmek için Perihan’dan sürpriz bir yardım alır. Çünkü Perihan, Ayşem’i bulmuştur. Ayşem ile ilgili bilgiler, ilk önce Ferda’nın telefon şifresini bulmayı sağlayacaktır. Perihan, Ayşem’e ait bilgilerle bundan sonra ne yapacaktır?

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akrep dizisi oyuncu kadrosunda: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir.

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan’ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur. Bu savaştan ilk kurtarılacak listesinde ise, hiçbir suçu olmayan çocuklar vardır.

Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: “Neden beni terk ettin anne?”

Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur...

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir.

Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır.

Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.