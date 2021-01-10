10 Ocak 2021 Pazar 13:18 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 13:18

Kuzey Yıldızı 46. bölümüyle Cumartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Hem duygusal hem de Komedi tufanı dizi Kuzey Yıldızı 46. bölümde; Gökçe'nin iyileşmesi sonrası bütün köy bayram havasına bürünmüştür. Öte yandan kendini Yıldız'a affettirmeye çalışan Kuzey, suçlu olmadığını ispat etmek için elinden geleni yapacaktır. Peki son bölümde neler yaşandı? Kuzey Yıldızı 46. bölüm Puhu Tv izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 46. BÖLÜM İZLE SHOW TV

KUZEY YILDIZI 45. BÖLÜM PUHU TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. Bölümünde Yıldız, bir kez daha hayal kırıklığına uğramış, bir daha asla yaşamam sandığı acıyı yine iliklerine kadar hissetmiştir. Kuzey, yine başka bir kadınladır.

Yıldız, bunun ağırlığıyla soluğu Yason Burnu’nda alır. Her şeyin şahidi olan kayalıklara anlatacaktır derdini. Fakat bu sefer Kuzey, suçsuzdur; asla dahil olmak istemediği, kurtulmak için fazlasıyla uğraştığı bir planın ortasında bulmuştur kendini. Ama bunu Yıldız’a anlatabilmesi mümkün değildir. Yıldız, kurtulmak için var gücüyle uğraştığı, bir daha asla pençesine düşmem dediği güvensizlik duygusuyla baş başadır.

Kuzey’in pes etmeye niyeti yoktur. Uğruna canından bile vazgeçtiği aşkı öyle kolay kaybetmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Kâh değirmenlere karşı savaşan Don Kişot olur, kâh dünyanın en güçlü adamı Kaptan Amerika olur. Ama bunların hiçbiri, yirmi yıllık ayrılıkla sınanmış Yıldız’a sökmez.

Kuzey'i affetmeyen Yıldız sabah Kuzey'i kendisine sarılmış halde bulunca sinirlerine hakim olamadı. Kuzey'i haşlayan ve küs olduğunu belirten Yıldız'ın tartışmasını bozan Kamer'in kapı çalması oldu. Kahvaltının hazır olduğu söyleyen Kamer tartışmayı noktalayan kişi oldu.

Yıldız'ı alamadan eve dönen Kuzey burada anne ve babasının sorularıyla karşılaştı. Feride durumu kendilerine anlatırken bir süre sonra eve gelen Yıldız yürekleri ferahlattı. Eve dönen ancak Kuzey'i affetmeyen Yıldız kendisine uzak davranmaya devam etti.

Kuzey, Yıldız’a kendini affettirmek için, kendini temize çıkarmak zorundadır. Fakat Şahika, buna yanaşmaz. Yıldız’la yüzleşip, gerçekleri Yıldız’a anlatması mümkün değildir. Yıldız, Kuzey’in sözlerine de inanmamaktadır. Kuzey için çareler tükenmek üzeredir.

Nahide'nin son altın gününde yaptıklarıyla kadınları çileden çıkartan Cevher tekrar altın gününe geldi. Burada kadınlardan özür dileyen ve onları eğlendiren Cevher gönüllerde taht kurdu. Kadınların arasında şarkısına devam eden Cevher büyük beğeni topladı.

Yıldız'ı tek başına gören Cevher yanına gelerek Yıldız ile konuşmaya başladı. Kuzey ile yaşadıkları durumundan haberi olduğunu söyleyen Cevher, yaşanılanların kendisinin hatası olduğunu belirtti. Kuzey'in olayla ilgisi olmadığını anlayan Yıldız hem Cevher'e uygun bir eş bulacağını belirtti hem de Kuzey'in yanına gitmeye karar verdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 46. Bölümünde; Kuzey'in yanına yaptığı gülüt ile gelen Yıldız her şeye baştan başlamayı teklif etti. Kuzey'e mumları yaktıran ve konuşmaya başlayan çift olayı tatlıya bağladı. Kuzey'in açtığı şarkı ile birlikte romantik şekilde dans eden Yıldız ve Kuzey izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Finalde Kuzey'i öpen Yıldız ikili için barışma zamanını tamamladı.

Öte yandan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 46. Bölümünde; Kontrol için doktora giden Mollaoğlu ailesi Gökçe için büyük sevinç yaşadı. Doktorun kontrollerinde hissetiği acı ile büyük sevinç yaşanırken sonraki günler için büyük umut oldu. Gökçe tekrardan ayaklarını hissetmeye başladı.



