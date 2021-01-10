10 Ocak 2021 Pazar 12:27 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 12:27

Sen Çal Kapımı 26. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı 26. Bölümde Seymen, Eda’yı elde etmek için çabalarken Balca da bu durumdan kendisine pay çıkarmaya çalışır. Bir yanda Seymen’in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca’nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 26. bölüm full izleme linki ve 27. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 26. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 26. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 26. son bölümde; Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 26. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Sen Çal Kapımı 27. yeni bölüm fragmanında Eda ve Serkan evlilik yolunda ilk adımı atar. Eda'nın babaannesi de sonunda bu durumu kabullenir.

SEN ÇAL KAPIMI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 26. bölümde; Seymen, Eda’yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Bir yanda Seymen’in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca’nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl’ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı dizisinin önceki bölümünde; Yılbaşı partisi Serkan’ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar.

Öte yandan Prens Seymen ise şirkete gelir ve Eda'ya görür görmez vurulur. Prens Seymen ise eski sevgilisi Esma'ya olan benzerliğinden dolayı Eda'ya bağlanır.

Eda'nın babaannesinin çabaları sonuç bulur. Eda ve Serkan ayrılır. Eda ise Serkan'a, aşkın geçmişi unutturmadığını söyleyerek babaannesinin tehditleri yüzünden ayrılır.