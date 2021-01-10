9 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

10 Ocak 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 09:28

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Cumartesi akşamı ekranlarda; Kim Milyoner Olmak İster, Derinlerdeki Dehşet, İBO Show, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Survivor 2021, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 9 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Cumartesi günü Kanal D'de Derinlerdeki dehşet, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de İbo Show, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1 'de Gönül Dağı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de birinci sırada Show Tv'de yayınlanan Nasipse Olur, ikinci sırada Masterchef Türkiye final bölümü, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Nasipse Olur filmi yer aldı.