11 Ocak 2021 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:48

Pazar akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Dün akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümüyle ekranlara geldi. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 10 Ocak 2021 Reyting sonuçları

Pazar günü Kanal D'de Kefaret, ATV'de Hercai, Star TV'de Menajerimi Ara, Show Tv'de Arıza, TRT 1 'de Tövbeler olsun izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

10 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Survivor, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 HABER ONU SHOW TV

7 HERCAI ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 A.RIZA (OZET) SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 MENAJERIMI ARA STAR TV

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 TOVBELER OLSUN TRT 1

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 A.RIZA SHOW TV

9 HABER ONU SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

ABC1:

Kefaret 8. bölüm izle!

Arıza 17. bölüm izle!