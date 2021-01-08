08 Ocak 2021 Cuma 20:51 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:51

Ramo 27. bölümüyle Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 27. bölümde; Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur. Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık. Ramo 27. bölümde; Ramo'un Irak'ta vurulduğu anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen Ramo son bölüm özeti ve Ramo 27. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

RAMO 27. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo 27. Bölümünde; Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanı da imzalamıştır.

Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo’dan hiçbir iz yoktur.

Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır.

Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullandı.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur.

Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.

Ramo'nun 26. Bölümünde Sibel'i eve getiren Ramo burada ailesine her şeyi anlattı. Sibel'in sahte evliliği, Cihangir'in yanında kalmasının ve geriye kalan her şeyin nedeninin Ramo'yu korumak olduğunu söylediler. Sibel evde hoş geldinleri alırken tüm aile tekrar bir arada olmanın sevincini yaşadı.

Sibel ile birlikte uzun zaman sonra huzurlu bir an geçiren Ramo yaşanılan onca anın boşa olmadığını dile getirdi. Sibel ile karşılıklı şarkı söylemeye başlayan Ramo, Sibel'e sıkıca sarıldı.

RAMO, YAVUZ'U VURDU!

Ramo'nun 26. Bölümünde Dokunulmazlık alarak kendi krallığını ilan etmek isteyen Yavuz düzenlediği toplantıya herkesi çağırdı. Davetlilerin karşısına çıkmak için hazırlanan Yavuz karşısında Ramo'yu gördü. Yavuz, Ramo'yu tehdit ederken, Ramo tereddütsüz şekilde silahıyla Yavuz'a sıktı!