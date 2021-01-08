08 Ocak 2021 Cuma 20:55 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:55

Arka Sokaklar 572. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitleyen olaylara sahne oldu. Arka Sokaklar 572. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar son bölüme Mesut'u kurtarmak için girilen mücadele damga vurdu. Mesut'un peşinden giden Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal acaba Mesut'u sağ olarak bulabilecek mi? Öte yandan Rıza Baba’nın evinde Engin ve Başak'ın nikahları kıyıldı. İşte Arka Sokaklar 572. bölüm full izleme linki.

Arka Sokaklar 572. bölümde Ekip, Mesut'u kurtarmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşar. Yaşadıkları acıları ise, Engin Müdürün düğünü ile atmaya çalışır. İşte Arka Sokaklar 572. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 572. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 572. bölümde; Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu’nun da büyük desteği ile Mesut’u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir. İstanbul’daki bekleyiş de Servan’ın yerinin bulunması haberiyle yerini umuda bırakır. Ancak hiç kimse yüksek sesle söyleyemese de herkes Mesut’un ne şekilde bulunacağından endişe etmektedir.

Ekip Mesut’u kaçıran Servan’ın saklandığı yeri bulur. Servan can havliyle çatışmaya devam eder. Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu’nun da büyük desteği ile Mesut’u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir. İstanbul’daki bekleyiş de Servan’ın yerinin bulunması haberiyle yerini umuda bırakır. Ancak hiç kimse yüksek sesle söyleyemese de herkes Mesut’un ne şekilde bulunacağından endişe etmektedir. Servan son kozunu oynar ve Cemal’i de rehin alır.

Hakan ve Ceren’den intikam almayı kafasına koyan Zafer, tahliye edilir. Hakan’a tuzak kurup suçlu durumuna düşürür. Hakan şimdi mesleğiyle Ceren arasında sıkışıp kalmıştır. Engin ve Başak üst üste gelen sıkıntılar yüzünden sürekli erteledikleri nikahlarını İhsan’ın da serzenişleriyle Rıza Baba’nın evinde, dostlarıyla sade bir törenle yapmaya karar verirler. Bu keyifli durum herkesin umutlarını yeniden yeşertir.

Arka sokaklar son bölümde; Bir mahalle kavgası ihbarına gelen ekibimiz, birbirine giren İrfan ile Bekir’i barıştırır ve kavgayı dağıtır. İrfan karısı ve küçük kızlarıyla yaşayan temiz bir adamlar, silahı vardır ama kullanmaz. Bekir, İrfan’ın ev sahibidir. İrfan iki aydır kira verememiş ve kavga aslında bu yüzden çıkmıştır. Bir süre sonra İrfan kızı Burcu’yu kanlar içinde acil servise getirir. Karısı Tülay’ı da başında bırakıp kaçar. Selin, İrfan’ın peşindedir. Burcu’nun kurtulduğunu, evlat katili olmadığını söylemeye çalışmaktadır. İrfan tam çözülmüşken Bekir saklandığı yerden bıçakla çıkar, İrfan’a saldırır. Ama bu saldırıda arada kalan Selin olmuştur.

ARKA SOKAKLAR 573. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ