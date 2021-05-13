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Mucize Doktor 62. bölüm full izle! Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX!

Mucize Doktor 62. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde Ali ve Muhsin, Doruk'un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkansız görünmektedir. Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Başarılı ikili bu vakanın üstesinden gelebilecek mi? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX sayfası. Mucize Doktor 62. bölüm izle!

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:52
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Mucize Doktor 62. bölüm FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'un son bölümünde bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı'yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir. Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX linki ve yaşananlar. Mucize Doktor 62. bölüm izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki FOX ve Youtube bağlantılarına tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 62. BÖLÜM FUL İZLE FOX

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

MUCİZE DOKTOR 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 62. bölümde Ali ve Muhsin, Doruk'un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkansız görünmektedir.

Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Ama sonunda her şeyi değiştiren Ferman'ın fevri bir kararı olacaktır.

Bu sırada bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı'yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir.

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